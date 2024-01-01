Запредельный ценник: В России нашли роскошный Гелендваген за 36 млн рублей

На российском авторынке продаются автомобили премиум-класса, но их стоимость оказывается запредельной. Премиальные бренды прекратили официальные поставки в 2022 году, однако параллельные импортные поставки в РФ продолжаются.

Mercedes-Benz G-класса AMG выпущен в 2022 году и имеет пробег всего 1 500 км

По данным 74.RU, Porsche Cayenne нового поколения, не имеющий пробега, сейчас оценивается в 20,4 млн рублей. BMW X7 2023 года выпуска доступен за 21,9 млн рублей. Существуют варианты подороже: до 26,7 млн рублей. Владельцем Porsche Cayenne Platinum Edition можно стать за 23,6 млн рублей, спорткар Ferrari оценивается в 23,6 млн рублей, а владельцем Range Rover 2022 года с пробегом всего 50 км можно стать за 27,4 млн рублей. Можно также приобрести McLaren за 28,9 млн рублей, но с 4-летним пробегом. Самый дорогой автомобиль – Mercedes-Benz G-класса AMG, стоимость которого достигает 35,9 млн рублей. Этот автомобиль был выпущен в 2022 году и имеет пробег всего 1 500 км.