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Симоньян: Телеканалы нашли способ вырезать Лолиту и Киркорова из программ

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Симоньян: Телеканалы нашли способ вырезать Лолиту и Киркорова из программ
В России
Источник фото: Маргарита Симоньян / ВКонтакте

Скандал с вечеринкой Насти Ивлеевой отразился на судьбе поп-корлоля Филиппа Киркорова и певицы Лолиты Милявской. 

Маргарита Симоньян сообщила, что артистов исключили из новогодних программ и фильма-ремейка «Иван Васильевич меняет все«. Эти шаги были предприняты в ответ на общественное возмущение безответственным поведением участников скандалькной »голой» вечеринки.

Маргарита Симоньян предложила способ искупления вины 

Главный редактор канала RT также предложила способ искупления вины. Она предложила участникам мероприятия помочь военным в зоне СВО, предоставив реквизиты для пожертвований, пишет RT на Русском.

Информационное агентство «Informing»

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