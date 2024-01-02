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Жители Москвы нашли огромные очереди на досмотр в аэропорту Шереметьево

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Жители Москвы нашли огромные очереди на досмотр в аэропорту Шереметьево
В России
Фото: @wavebreakmedia_micro / freepik.com

Пассажиры, ожидавшие посадки на рейсы в аэропорту Шереметьево 1 января, столкнулись с длительными очередями на досмотр. Эта ситуация привела к опозданиям на рейсы. Некоторые россияне выражали беспокойство по поводу возможных задержек.

«До конца посадки осталось всего 20 минут, я опаздываю на рейс», - отметил один из мужчин, находившихся в этой очереди. 

Несмотря на отсутствие массовой спешки, медленное продвижение очереди вызвало беспокойство среди всех пассажиров. Некоторые люди, предварительно уведомленные об увеличенных временных затратах из-за мер безопасности, прибыли туда заблаговременно. Видео публикует портал MSK1.RU.

Информационное агентство «Informing»

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