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В 2023 году в Тюменской области нашлись 9 новорожденных детей с шестью пальцами

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В 2023 году в Тюменской области нашлись 9 новорожденных детей с шестью пальцами
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

В Тюменской области в минувшем году у девятерых новорожденных обнаружили врожденный порок – полидактилию, характеризующуюся наличием 6-ти пальцев. 

Наличие дополнительного пальца не всегда указывает на заболевание ребенка

По словам специалистов, причины порока могут включать генетическую мутацию либо же воздействие вредных факторов во время беременности. Наличие дополнительного пальца не всегда указывает на заболевание ребенка, хотя действительно в некоторых случаях может быть связано с генетическим синдромом Патау. 

Интересно отметить, что полидактилия может передаваться по наследству. Вероятность наследования недуга составляет 50%, если родители являются носителями гена многопалости.

Информационное агентство «Informing»

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