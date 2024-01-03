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IFLScience: Было найдено, что срок годности бензина короче, чем все думают

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IFLScience: Было найдено, что срок годности бензина короче, чем все думают
В Мире
Фото: freepik.com

Бензин имеет ограниченный срок годности, влияющий на работу автодвигателей. Даже через четыре недели бездействия в баке бензин может потерять свои качества. 

Правильное хранение в канистрах, а также использование стабилизаторов топлива могут немного продлить его срок годности, но в целом сохраняться он может от трех месяцев до трех лет. 

Важными факторами порчи топлива являются различные добавки, такие как этанол, который притягивает влагу, окисление олефинов в топливе, что может привести к образованию веществ, забивающих системы мотора. 

Эксперты, в связи с этим, советуют тщательное хранение, а также использование стабилизаторов топлива для поддержания его качества и предотвращения возможных проблем с силовой установкой.

Информационное агентство «Informing»

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