IFLScience: Было найдено, что срок годности бензина короче, чем все думают

Бензин имеет ограниченный срок годности, влияющий на работу автодвигателей. Даже через четыре недели бездействия в баке бензин может потерять свои качества.

Правильное хранение в канистрах, а также использование стабилизаторов топлива могут немного продлить его срок годности, но в целом сохраняться он может от трех месяцев до трех лет.

Важными факторами порчи топлива являются различные добавки, такие как этанол, который притягивает влагу, окисление олефинов в топливе, что может привести к образованию веществ, забивающих системы мотора.

Эксперты, в связи с этим, советуют тщательное хранение, а также использование стабилизаторов топлива для поддержания его качества и предотвращения возможных проблем с силовой установкой.