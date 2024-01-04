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Найдена связь эпидемии чесотки в Великобритании с конфликтом в Украине

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Найдена связь эпидемии чесотки в Великобритании с конфликтом в Украине
В Мире
Фото: @freepik / freepik.com

В Великобритании был зафиксирован в последнее время резкий рост случаев чесотки. Он, как считают многие специалисты, связан с конфликтом в Украине.

Заболеваемость чесоткой за последний год увеличилась в два раза

Заболеваемость этой неприятной кожной болезнью за последний год увеличилась в два раза. Это отмечают британские источники. Эксперты указывают на устойчивость чесоточного клеща ко многим существующим лекарствам и непоследовательное соблюдение пациентами всех рекомендаций медиков по применению препаратов. Это, в свою очередь, может привести к псевдорезистентности.

Информационное агентство «Informing»

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