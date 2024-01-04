Бразильский «Нострадамус» нашел важным рассказать о событиях, которые ждут нас в 2024 году

«Живой Нострадамус» из Бразилии Атос Саломе делится своими предсказаниями на 2024 год. Среди событий, которые он предвидит:

Природные катастрофы. Серия бедствий на Ближнем Востоке, в Африке, США, включая ураганы, штормы и лесные пожары. Третья мировая война. Глобальный конфликт, возможно, вызванный событиями в Южно-Китайском море или кибератакой, вторжение в США. Общение с умершими. Благодаря искусственному интеллекту, люди научатся общаться с ушедшими родными, открывая тайны прошлых жизней. Новая пандемия. Смертоносный вирус, ранее замороженный в льдах Антарктиды, распространится по миру, причиняя значительный вред. Исследование космоса. Новая эра в исследовании космоса, с общением с инопланетянами через зашифрованные сигналы и разгадывание тайн астероида, богатого ценными материалами.