Бразильский «Нострадамус» нашел важным рассказать о событиях, которые ждут нас в 2024 году

«Живой Нострадамус» из Бразилии Атос Саломе делится своими предсказаниями на 2024 год. Среди событий, которые он предвидит:
- Природные катастрофы. Серия бедствий на Ближнем Востоке, в Африке, США, включая ураганы, штормы и лесные пожары.
- Третья мировая война. Глобальный конфликт, возможно, вызванный событиями в Южно-Китайском море или кибератакой, вторжение в США.
- Общение с умершими. Благодаря искусственному интеллекту, люди научатся общаться с ушедшими родными, открывая тайны прошлых жизней.
- Новая пандемия. Смертоносный вирус, ранее замороженный в льдах Антарктиды, распространится по миру, причиняя значительный вред.
- Исследование космоса. Новая эра в исследовании космоса, с общением с инопланетянами через зашифрованные сигналы и разгадывание тайн астероида, богатого ценными материалами.