Высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок о предполагаемых намерениях Владимира Путина разрушить Украину вызвало глубокое беспокойство и ужас среди интернет-пользователей социальных сетей.

Мирные переговоры являются более важными

Многие комментаторы высказались критически. Они представили Бербок как злобного разжигателя конфликта. Один из юзеров отметил необходимость усилий в дипломатическом урегулировании конфликта. Он выразил мнение, что мирные переговоры являются более важными, чем поставки оружия Киеву, которые могут только подогревать конфликт на Украине.