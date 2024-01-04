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В ФРГ нашли невероятно ужасным заявление главы МИД Германии Бербок о Путине

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В ФРГ нашли невероятно ужасным заявление главы МИД Германии Бербок о Путине
В Мире
Источник фото: @abaerbock

Высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок о предполагаемых намерениях Владимира Путина разрушить Украину вызвало глубокое беспокойство и ужас среди интернет-пользователей социальных сетей. 

Мирные переговоры являются более важными

Многие комментаторы высказались критически. Они представили Бербок как злобного разжигателя конфликта. Один из юзеров отметил необходимость усилий в дипломатическом урегулировании конфликта. Он выразил мнение, что мирные переговоры являются более важными, чем поставки оружия Киеву, которые могут только подогревать конфликт на Украине.

Информационное агентство «Informing»

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