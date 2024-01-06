Поляки нашли чрезвычайно смешной пост президента Польши Дуды, касающийся яиц

Президент Польши Анджей Дуда вызвал интерес и шутки в Сети после своей странной записи на платформе X.

В посте, опубликованном 5 января 2024 года, он написал: «Скажи ему, чтобы спросил супругу, что это значит 'иметь яйца'. Она знает!».

Никто из интернет-пользователей не смог понять, кому именно были адресованы слова о яйцах

Публика довольно быстро отреагировала на неожиданный пост. Но никто из интернет-пользователей не смог понять, кому именно были адресованы слова о яйцах и к какому контексту они относятся.

К слову, запись была удалена, но оставила множество догадок и мемов.

Президент пока что не дал пояснений касательно этого загадочного поста.