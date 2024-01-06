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Поляки нашли чрезвычайно смешной пост президента Польши Дуды, касающийся яиц

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Поляки нашли чрезвычайно смешной пост президента Польши Дуды, касающийся яиц
В Мире
Источник фото: @prezydent_pl

Президент Польши Анджей Дуда вызвал интерес и шутки в Сети после своей странной записи на платформе X. 

В посте, опубликованном 5 января 2024 года, он написал: «Скажи ему, чтобы спросил супругу, что это значит 'иметь яйца'. Она знает!».

Никто из интернет-пользователей не смог понять, кому именно были адресованы слова о яйцах

Публика довольно быстро отреагировала на неожиданный пост. Но никто из интернет-пользователей не смог понять, кому именно были адресованы слова о яйцах и к какому контексту они относятся. 

К слову, запись была удалена, но оставила множество догадок и мемов. 

Президент пока что не дал пояснений касательно этого загадочного поста.

Информационное агентство «Informing»

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