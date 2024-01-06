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Нашлась удивительная информация, почему на улицах Китая лучше никому не помогать

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Нашлась удивительная информация, почему на улицах Китая лучше никому не помогать
В Мире
Фото: @4045 / freepik.com

В Китае жители стали избегать оказания помощи на улицах из-за опасений возможных негативных последствий. Китайцы опасаются обвинений в преступлении или других сложностей с бюрократией в случае оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Старушка обвинила детей

Новое исследование показало, что более 80% опрошенных опасаются помогать пожилым из-за возможной финансовой потери и обвинений. К примеру, недавно старушка обвинила детей, которые ей пришли на помощь после падения, в том, что они, якобы, сильно толкнули ее. В связи с этим рекомендации экспертов включают в себя увеличение размеров страховых выплат, упрощение процедур возмещения расходов, чтобы восстановить доверие к оказанию помощи. 

Также в КНР выдвигается идея создания системы возмещения расходов на лечение для пожилых, чтобы помощь другим стала более обыденной.

Информационное агентство «Informing»

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