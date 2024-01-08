В Риге произошел громкий скандал из-за русских народных песен на ярмарке

По данным РЕН ТВ, в Риге возник громкий скандал в связи с выступлением русскоязычного народного коллектива на одной из рождественских ярмарок. Видео опубликовала латвийская журналистка.

Тексты песен были предварительно проверены

Власти города отреагировали на скандал, назвав выступление «недопустимым», и обещали разобраться с ситуацией. Вице-мэр города Эдвардс Ратниекс утверждает, что тексты песен были предварительно проверены и не было выявлено «восхваления России». Позднее выяснилось, что коллектив принадлежит муниципальному дому культуры Аудринской волости Резекненского края Латвии. Однако Ратниекс подчеркнул, что власти города не имеют отношения к данному мероприятию.