Информинг » В Мире » В Риге произошел громкий скандал из-за русских народных песен на ярмарке

В Риге произошел громкий скандал из-за русских народных песен на ярмарке

Image 16+
В Риге произошел громкий скандал из-за русских народных песен на ярмарке
В Мире
Фото: @gpointstudio / freepik.com

По данным РЕН ТВ, в Риге возник громкий скандал в связи с выступлением русскоязычного народного коллектива на одной из рождественских ярмарок. Видео опубликовала латвийская журналистка.

Тексты песен были предварительно проверены 

Власти города отреагировали на скандал, назвав выступление «недопустимым», и обещали разобраться с ситуацией. Вице-мэр города Эдвардс Ратниекс утверждает, что тексты песен были предварительно проверены и не было выявлено «восхваления России». Позднее выяснилось, что коллектив принадлежит муниципальному дому культуры Аудринской волости Резекненского края Латвии. Однако Ратниекс подчеркнул, что власти города не имеют отношения к данному мероприятию.

Информационное агентство «Informing»

Поляки нашли чрезвычайно смешной пост президента Польши Дуды, касающийся яиц

Поляки нашли чрезвычайно смешной пост президента Польши Дуды, касающийся яиц

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Нашлась удивительная информация, почему на улицах Китая лучше никому не помогать

6-01-2024, 17:13

Поляки нашли чрезвычайно смешной пост президента Польши Дуды, касающийся яиц

6-01-2024, 06:33

В ФРГ нашли невероятно ужасным заявление главы МИД Германии Бербок о Путине

4-01-2024, 18:08

Бразильский «Нострадамус» нашел важным рассказать о событиях, которые ждут нас в 2024 году

4-01-2024, 10:28

Найдена связь эпидемии чесотки в Великобритании с конфликтом в Украине

4-01-2024, 02:33

IFLScience: Было найдено, что срок годности бензина короче, чем все думают

3-01-2024, 11:38

Бывший советник Обамы нашел шаг, который разорвет США на части

31-12-2023, 16:03

Китай впервые нашли главным экспортером авто в мире благодаря России

29-12-2023, 11:28

104-летняя женщина из США нашла секрет долголетия

22-12-2023, 12:38

В Эстонии детсадовцам запретили петь новогоднюю песню на русском языке

22-12-2023, 11:53

В Lancet Preprints заявили, что в 2030 году элита сможет купить почти «эликсир бессмертия»

20-12-2023, 03:33

NetEase: японский журналист пожалел, что спросил у Путина про Курильськие острова

13-12-2023, 18:03

Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2024 год

5-12-2023, 13:43

Загадочная пневмония вышла за пределы Китая: опасную болезнь нашли в других странах

4-12-2023, 22:48

Миллиардер раздал все свое состояние в 8 мрлд долларов и переехал жить в съемную квартиру

4-12-2023, 02:33

В Китае обнаружен новый опасный вирус-мутант с большой скоростью распространения

3-12-2023, 16:43

Переехавший в Китай московский студент рассказал о том, что его бесит

2-12-2023, 13:23

Asayis: убийца действовал очень хладнокровно, убивая двух россиянок в Турции

30-11-2023, 15:28

Mash: причиной убийства матери и дочеры в Турции могли стать деньги

29-11-2023, 21:28

Обнародовано предсмертное видео убитой в Турции 15-летней Даяны Двизовой

29-11-2023, 13:03

Новости партнеров
2023
ru-RU