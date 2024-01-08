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Ученый Богачев нашел, что в 2024 году каждый месяц будут мощные магнитные бури

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Ученый Богачев нашел, что в 2024 году каждый месяц будут мощные магнитные бури
Здоровье
Фото: freepik.com

В 2024 году ожидается существенное увеличение солнечной активности, сопровождаемое магнитными бурями. Такое заявление было сделано Сергеем Богачевым, заведующим лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН (Российской академии наук). 

Прогнозируется, что каждый месяц в этом году будут происходить магнитные бури на Земле. Этот период будет характеризоваться крупными вспышками солнечной активности, что в свой черед может повлиять на геомагнитное поле Земли. При этом уточняется, что максимальная активность солнца ожидается в мае-июне 2024 года.

Информационное агентство «Informing»

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