Министр обороны Швеции нашел слова, чтобы подготовить граждан к возможной войне

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин в ходе конференции по национальной безопасности заявил о возможности начала войны в стране. Он обратил внимание на серьезность ситуации и призвал шведов быть готовыми к любому развитию событий.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, в свою очередь, подчеркнул необходимость перехода от слов к действиям, добавив, что перестройка гражданской обороны, по его мнению, идет недостаточно быстро. Булин также поставил вопрос о том, какими станут шведы, если война действительно начнется, пишет ТАСС.