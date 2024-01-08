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Министр обороны Швеции нашел слова, чтобы подготовить граждан к возможной войне

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Министр обороны Швеции нашел слова, чтобы подготовить граждан к возможной войне
В Мире
Фото: @jannoon028 / freepik.com

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин в ходе конференции по национальной безопасности заявил о возможности начала войны в стране. Он обратил внимание на серьезность ситуации и призвал шведов быть готовыми к любому развитию событий. 

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, в свою очередь, подчеркнул необходимость перехода от слов к действиям, добавив, что перестройка гражданской обороны, по его мнению, идет недостаточно быстро. Булин также поставил вопрос о том, какими станут шведы, если война действительно начнется, пишет ТАСС.

Информационное агентство «Informing»

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