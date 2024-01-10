Китай нашел как обойти Японию по экспорту автомашин благодаря России

Рост экспорта китайских авто в 2023 году стал возможным благодаря увеличению поставок в Россию, где производители Поднебесной увеличили поставки в целых пять раз по сравнению с 2022 годом, достигнув 800 тысяч единиц авто. В общей сложности экспорт китайских машин в 2023 году составил 5,26 млн единиц, превысив экспорт авто из Японии.

Chery стала крупнейшим экспортером с более чем 900 тысячами проданных машин. Однако несмотря на это, отмечается, что дальнейший экспортный рост может вскоре замедлится, так как запасы в РФ увеличиваются. Что касается продаж автомобилей в Китае в прошедшем году, то они достигли 25,5 млн единиц, установив таким образом новый рекорд.