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В России нашлись предзаказы на Apple Vision Pro

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В России нашлись предзаказы на Apple Vision Pro
Новости Hi-Tech
Фото: @freepik / freepik.com

Стоимость может значительно различаться в зависимости от конкретного продавца

На популярной российской платформе «Авито» уже появились предложения о приобретении новейшего устройства Apple Vision Pro. Предварительные сроки поставки новинки ожидаются уже к концу зимы или началу весны. Но при этом стоимость может значительно различаться в зависимости от конкретного продавца. 

На сайте бесплатных объявлений наблюдается значительное количество сообщений о продаже этого устройства, и каждый продавец устанавливает свои условия. Некоторые предлагают покупателю очки за 400 тыс. рублей, что превышает заявленную ранее стоимость. Другие же запросили и вовсе 800 тыс. рублей. При этом некоторые указывают дополнительную стоимость за доставку.

Информационное агентство «Informing»

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