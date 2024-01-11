В России нашлись предзаказы на Apple Vision Pro

Стоимость может значительно различаться в зависимости от конкретного продавца

На популярной российской платформе «Авито» уже появились предложения о приобретении новейшего устройства Apple Vision Pro. Предварительные сроки поставки новинки ожидаются уже к концу зимы или началу весны. Но при этом стоимость может значительно различаться в зависимости от конкретного продавца.

На сайте бесплатных объявлений наблюдается значительное количество сообщений о продаже этого устройства, и каждый продавец устанавливает свои условия. Некоторые предлагают покупателю очки за 400 тыс. рублей, что превышает заявленную ранее стоимость. Другие же запросили и вовсе 800 тыс. рублей. При этом некоторые указывают дополнительную стоимость за доставку.