«Смертельная триада»: инфекционист дал страшный прогноз касательно «Болезни X» — страшнее пандемии COVID-19

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) планируется обсуждение «болезни X», которая, по утверждениям, представляет угрозу, даже превосходящую COVID.

Георгий Викулов, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, уточнил, что «болезнь X» относится к X-метаболическому синдрому, представляющему смертельную триаду, не связанную с инфекцией. Этот синдром включает в себя ожирение, артериальную гипертензию и нарушение углеводного обмена до сахарного диабета. Хотя он не является инфекционным, синдром X имеет тревожный прогноз, и случаи его распространения растут по всему миру, включая различные возрастные группы.

Предпосылками для синдрома X являются избыточный вес и повышенный уровень глюкозы

Викулов подчеркнул, что предпосылками для синдрома X являются избыточный вес и повышенный уровень глюкозы.

«Болезнь „X“ — это метаболический синдром, так называемая смертельная триада, она не имеет никакого отношения к инфекции. Но прогноз устрашающий, болезнь будет нарастать, ведь число людей с ожирением увеличивается, как и с сахарным диабетом», — говорит эксперт.