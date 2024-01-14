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«Смертельная триада»: инфекционист дал страшный прогноз касательно «Болезни X» — страшнее пандемии COVID-19

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«Смертельная триада»: инфекционист дал страшный прогноз касательно «Болезни X» — страшнее пандемии COVID-19
Здоровье
Фото: @kjpargeter / freepik.com

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) планируется обсуждение «болезни X», которая, по утверждениям, представляет угрозу, даже превосходящую COVID. 

Георгий Викулов, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, уточнил, что «болезнь X» относится к X-метаболическому синдрому, представляющему смертельную триаду, не связанную с инфекцией. Этот синдром включает в себя ожирение, артериальную гипертензию и нарушение углеводного обмена до сахарного диабета. Хотя он не является инфекционным, синдром X имеет тревожный прогноз, и случаи его распространения растут по всему миру, включая различные возрастные группы. 

Предпосылками для синдрома X являются избыточный вес и повышенный уровень глюкозы

Викулов подчеркнул, что предпосылками для синдрома X являются избыточный вес и повышенный уровень глюкозы.

«Болезнь „X“ — это метаболический синдром, так называемая смертельная триада, она не имеет никакого отношения к инфекции. Но прогноз устрашающий, болезнь будет нарастать, ведь число людей с ожирением увеличивается, как и с сахарным диабетом», — говорит эксперт.

Информационное агентство «Informing»

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