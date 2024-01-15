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Ученый Адамс решил, что фастфуд является причиной старческого слабоумия

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Ученый Адамс решил, что фастфуд является причиной старческого слабоумия
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Daily Mail пишет, что фастфуд, ставший нынче неотъемлемой частью жизни многих людей, может иметь серьезные последствия для здоровья человека. Исследование ученого Джеймса Адамса обратило внимание на связь между употреблением быстрой еды и старческим слабоумием. 

Участники, употребляющие его часто, показали худшие результаты по тестам когнитивных функций. 

Вредные жиры и другие добавки в фастфуде оказывают негативное влияние на мозг

Вредные жиры и другие добавки в фастфуде могут воспалить головной мозг и повредить его нервные клетки. Огромное количество калорий, соли, сахара в фастфуде негативно влияет на мозг. 

Однако исследование требует дополнительных проверок для окончательного подтверждения этой связи и выяснения механизмов воздействия фастфуда на человеческий организм.

Информационное агентство «Informing»

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