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Биолог Баранова решила назвать эффективный способ защититься от гриппа и COVID

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Биолог Баранова решила назвать эффективный способ защититься от гриппа и COVID
Здоровье
Фото: @standret / freepik.com

Новое исследование показало, что прием пробиотического препарата с лактобактериями Lacticaseibacillus rhamnosus способствует укреплению иммунной системы, а также снижению риска заражения вирусами, включая COVID-19 и грипп. 

Ученые провели испытания на добровольцах, проживающих с больными ковидом. Половина участников получала пробиотик, другая половина — плацебо. 

Результаты показали, что те, кто принимал пробиотик, имели существенно меньший риск заражения вирусами, чем те, кто получал плацебо. 

Микробиомный анализ также подтвердил, что бактерии успешно приживаются в кишечнике, что может быть важным фактором для поддержания человеческого здоровья, говорит микробиолог и профессор Университета Дж. Мэйсона Анча Баранова.

Информационное агентство «Informing»

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