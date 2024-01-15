Биолог Баранова решила назвать эффективный способ защититься от гриппа и COVID

Новое исследование показало, что прием пробиотического препарата с лактобактериями Lacticaseibacillus rhamnosus способствует укреплению иммунной системы, а также снижению риска заражения вирусами, включая COVID-19 и грипп.

Ученые провели испытания на добровольцах, проживающих с больными ковидом. Половина участников получала пробиотик, другая половина — плацебо.

Результаты показали, что те, кто принимал пробиотик, имели существенно меньший риск заражения вирусами, чем те, кто получал плацебо.

Микробиомный анализ также подтвердил, что бактерии успешно приживаются в кишечнике, что может быть важным фактором для поддержания человеческого здоровья, говорит микробиолог и профессор Университета Дж. Мэйсона Анча Баранова.