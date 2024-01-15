Ученые решили раскрыть неожиданный фактор предрака крови

Исследование, опубликованное в издании Blood Advances, выявило, что ожирение существенно увеличивает вероятность появления предшествующего раку крови состояния. Речь идет о моноклональной гаммопатии неясного генеза.

Деятели науки провели эксперимент с 2628 участниками. Они обнаружили, что это состояние встречается на 73% чаще у лиц с ожирением.

Те, кто не имел лишнего веса и бегал от 45 до 60 минут в день, имели меньший риск предракового состояния. Курение, напротив, увеличивало риск развития моноклональной гаммопатии.

Авторы изучения отметили необходимость лучшего понимания взаимосвязи этого состояния и модифицируемых факторов, таких как ожирение, для разработки в будущем эффективных стратегий профилактики онкологии.