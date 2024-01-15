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Онколог РФ Решетов решил объяснить, может ли сам человек уменьшить риск заболеть раком

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Онколог РФ Решетов решил объяснить, может ли сам человек уменьшить риск заболеть раком
Здоровье
Фото: @sentavio / freepik.com

Смена динамики в распространении рака стала очевидной. По данным американских врачей, он становится все менее зависимым от возраста и все чаще выявляется у молодых людей, что требует дополнительных исследований.

Дмитрий Решетов, главный онколог «РЖД-Медицина», выделяет два основных вида  факторов в появлении онкологии: модифицируемые (связанные с образом жизни) и немодифицируемые (наследственные и генетические). 

Изменение привычек и образа жизни может снизить риск заболевания

Среди модифицируемых факторов курение, ожирение, неправильное питание, недостаток физической активности. Курение, например, тесно связано с раком легких, неправильное питание – с раком кишечника или молочной железы. Изменение привычек и образа жизни может, в свою очередь, снизить риск заболевания, подчеркивает Решетов.

Информационное агентство «Informing»

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