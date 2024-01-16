Ученые решили назвать ягоду, которая поможет улучшить зрение в пожилом возрасте

Исследование, опубликованное в журнале Food & Function, показывает, что употребление винограда может положительно влиять на зрение, особенно у пожилых людей. Вредные соединения, формирующиеся в человеческом организме при соединении жиров и сахара, могут способствовать развитию недугов глаз.

Антиоксиданты улучшают здоровье глаз

Ученые утверждают, что употребление всего 1-1,5 чашек винограда в день может улучшить существенно состояние зрения. Эксперимент показал, что у тех добровольцев, кто употреблял виноград, уровень вредных соединений снизился, а оптическая плотность макулярного пигмента намного улучшилась. Дело в антиоксидантах, которые могут препятствовать образованию вредных соединений и улучшать здоровье глаз.