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Ученые решили назвать ягоду, которая поможет улучшить зрение в пожилом возрасте

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Ученые решили назвать ягоду, которая поможет улучшить зрение в пожилом возрасте
Здоровье
Фото: @JillWellington / pixabay.com

Исследование, опубликованное в журнале Food & Function, показывает, что употребление винограда может положительно влиять на зрение, особенно у пожилых людей. Вредные соединения, формирующиеся в человеческом организме при соединении жиров и сахара, могут способствовать развитию недугов глаз. 

Антиоксиданты  улучшают здоровье глаз

Ученые утверждают, что употребление всего 1-1,5 чашек винограда в день может улучшить существенно состояние зрения. Эксперимент показал, что у тех добровольцев, кто употреблял виноград, уровень вредных соединений снизился, а оптическая плотность макулярного пигмента намного улучшилась. Дело в антиоксидантах, которые могут препятствовать образованию вредных соединений и улучшать здоровье глаз.

Информационное агентство «Informing»

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