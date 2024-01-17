Эпидемиолог Бейкер решил, что «болезнь X» обсуждают для подготовки к будущим пандемиям

Обсуждение так называемой «болезни X» на Всемирном экономическом форуме - 2024 в Давосе имеет целью подготовку человечества к возможным в скором будущем пандемиям.

Эксперт в области эпидемиологии Майкл Бейкер отметил, что концепция «болезни X» подразумевает необходимость готовиться к пандемиям, о которых мы еще не знаем. По словам профессора Университета Отаго в Новой Зеландии, опыт противодействия гриппу 1918 г. давно служит ориентиром, но последние пандемии, как COVID-19, подчеркнули важность подготовки к другим неизвестным заболеваниям. Эксперт также считает такие обсуждения положительными, поскольку они отражают глобальное сотрудничество в предотвращении общих мировых угроз.