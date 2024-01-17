Врач Шупарский решил предупредить. что усталость может указывать на серьезные болезни

Степан Шупарский, врач-эндокринолог, сообщил, что постоянная усталость может быть сопутствующим признаком всевозможных эндокринных заболеваний.

Синдром общей усталости часто сопровождает диабет

В частности, эксперт отметил, что синдром общей усталости часто сопровождает диабет, а если к усталости добавляются явные признаки, такие как частое мочеиспускание, зуд тела, постоянная жажда, это может указывать на развитие недуга.

Также усталость может быть связана с гипотиреозом. Речь идет о недостаточной активности щитовидной железы или других эндокринных нарушениях, таких как болезни Аддисона либо Кушинга.