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Sportskeeda: Индийский врач решил рассказать, что будет, если положить в тарелку лавровый лист

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Sportskeeda: Индийский врач решил рассказать, что будет, если положить в тарелку лавровый лист
Здоровье
Фото: @bristekjegor / freepik.com

Лавровый лист обладает противовоспалительными, антибактериальными, противораковыми свойствами, способствуя поддержанию здоровья. Об этом пишет индийский врач на портале о спорте и здоровом питании Sportskeeda.

Специя очень полезна для сердца

Согласно исследованиям, он укрепляет иммунную систему, регулирует уровень сахара в крови, укрепляет работу почек, улучшает пищеварение. Также специя борется с грибковыми инфекциями и очень полезна для сердца. Кроме того, дым тлеющего лаврового листа содержит успокоительное вещество линалоол, помогающее справиться с тревожностью. Однако следует избегать его при аллергии, респираторных заболеваниях, беременности и кормлении грудью.

Информационное агентство «Informing»

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