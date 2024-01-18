Ученые решили, что для здоровья достаточно проделывать ежедневно 6000 шагов

Для поддержания здоровья и продления жизни, как сообщают ученые, необязательно преодолевать 10 тысяч шагов в день, как считалось ранее. Оптимальное количество шагов для укрепления здоровья находится в пределах 6 тысяч шагов в день, зависящих от возраста человека.

Эксперименты показали, что увеличение шагов снижает риск многих заболеваний. Однако даже небольшие прогулки могут положительно влиять на человека. Недавние исследования подчеркивают, что даже 6 или 7 тысяч шагов ежедневно снижают риск преждевременной смерти почти на 50–70%, подчеркивая важность активного образа для продолжительности жизни.