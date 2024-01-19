Портал «За рулем» рассказал о правилах езды по заснеженным дорогам

Непростые зимние дорожные условия требуют особого внимания водителей. «За рулем» дает рекомендации по преодолению снежных трудностей. Для начала важно избегать бесцельного буксования, особенно на льду. Владельцам переднеприводных автомобилей рекомендуется крутить руль, а с задним приводом - установить колеса прямо.

Эффективны маневры раскачивания, особенно это касается механики. При затруднениях не нужно стесняться просить о помощи. Кроме того, стоит заранее подготовиться, имея с собой лопату, цепи, браслеты и ручную лебедку. Регулировка давления в шинах при этом должна составлять до 1,0-1,2 бара, которая не менее полезна при выбивании из снежных сугробов.