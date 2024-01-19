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Анна Пересильд раскрыла правду о том, как прошла кастинг в сериал «Слово пацана»

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Анна Пересильд раскрыла правду о том, как прошла кастинг в сериал «Слово пацана»
Знаменитости
Источник фото: @anna_peresild_official

Анна Пересильд совершенно случайно узнала о кастинге для нового сериала «Слово пацана» во время своей поездки на фестиваль в Калининград. Знакомство с режиссером Жорой Крыжовниковым на мероприятии вдохновило девушку подать заявку на участие в кастинге. Пересильд, впечатленная работами кинематографиста, попросила своего агента записать ее на кастинг, хотя она не была знакома с режиссером лично.

Анна во время проб смогла впечатлить своим выступлением

Анна добавила, что во время проб она была очень уставшей, но смогла впечатлить своим выступлением даже после того, как выучила текст в дороге.

Информационное агентство «Informing»

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