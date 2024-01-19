Диетолог Королева раскрыла продукты, которые опасно есть на завтрак

Завтрак – ключевой момент в питании человека, влияющий на здоровье. По сведениям доктора медицинских наук, профессора ФМБА РФ, диетолога, терапевта Маргариты Королевой, стоит ограничивать прием некоторых продуктов натощак.

Нужно воздерживаться от десертов и газировки

При наличии проблем с ЖКТ она рекомендует избегать свежих овощей и фруктов, чтобы не раздражать слизистые. Также нужно воздерживаться от десертов и газировки, которые повышают уровень сахара и инсулина в крови, сопровождаясь снижением общей работоспособности. Речь также идет о продуктах с высоким гликемическим индексом, хлебобулочных изделиях, что вызывает гормональные колебания, говорит Королева.