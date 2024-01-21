Гибридный внедорожник BYD Yangwang U8 из КНР оснастят дроном-разведчиком

В России появился новый китайский внедорожник BYD Yangwang U8 2024 года, предлагаемый через параллельный импорт. Компания решила дополнить модель уникальной опцией, включая модифицированный дрон DJI Mavic и док-станцию. Ее установят на крыше авто, и управление будет доступно владельцу через информационно-развлекательный экран, находящийся в салоне.

Станция оборудована тремя съемными батареями. Она также имеет устройство для замены разряженных аккумуляторов. Дрон сможет выполнять воздушную разведку условий вокруг внедорожника. BYD оценивает, что оборудование будет весьма полезным для автомобиля.

Цена модели составляет 16 миллионов рублей. Стоимость варианта с беспилотником пока что не была объявлена.