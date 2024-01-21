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Россияне не хотят покупать автомобили Lada Vesta стоимостью 2 миллиона рублей

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Россияне не хотят покупать автомобили Lada Vesta стоимостью 2 миллиона рублей
Автомобильные новости
Источник фото: YouTube

Накопление двухмесячных запасов Lada у российских дилеров «АвтоВАЗа» обусловлено увеличением спроса на китайские авто в ущерб отечественным, сообщил председатель ассоциации Российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин. 

Lada Vesta предлагают только с механикой

По его словам, стоимость моделей Vesta достигла 2 миллионов рублей, но многие автолюбители предпочитают заплатить небольшую доплату, но приобрести китайский автомобиль более высокого класса. К примеру, речь идет о том же Chery Tiggo 4 Pro. Покупатели выбирают китайские машины из-за повышенного комфорта и автоматической коробки, в то время как Lada Vesta предлагают только с механикой.

Информационное агентство «Informing»

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