Договор о защите финансов и инвестиций от конфискации между Бельгией, Великим герцогством Люксембург и РФ, подписанный в далеком 1989 году, нынче вновь привлек внимание после напоминания президента Владимира Путина о его существовании.

Недавние действия Бельгии вызвали обеспокоенность, поскольку власти, игнорируя положения договора, заморозили российские активы в размере 250 млрд евро, придерживаясь антироссийской политики ЕС. Эксперты подсчитали, что страна заработала более 625 млн евро за 2022 год, используя замороженные средства.

Сейчас же возникает беспокойство в связи с возможными компенсациями, которые она должна выплатить России, нарушив свои договоренности. На данный момент нет точной информации о том, сколько Бельгия может РФ выплатить, но сумма будет немаленькой, как минимум десятки миллионов евро.