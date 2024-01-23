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Путин не стал скрывать, что нашел способ, как заставить Бельгию платить по счетам

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Путин не стал скрывать, что нашел способ, как заставить Бельгию платить по счетам
В Мире
Фото: @jannoon028 / freepik.com

Договор о защите финансов и инвестиций от конфискации между Бельгией, Великим герцогством Люксембург и РФ, подписанный в далеком 1989 году, нынче вновь привлек внимание после напоминания президента Владимира Путина о его существовании. 

Недавние действия Бельгии вызвали обеспокоенность, поскольку власти, игнорируя положения договора, заморозили российские активы в размере 250 млрд евро, придерживаясь антироссийской политики ЕС. Эксперты подсчитали, что страна заработала более 625 млн евро за 2022 год, используя замороженные средства. 

Сейчас же возникает беспокойство в связи с возможными компенсациями, которые она должна выплатить России, нарушив свои договоренности. На данный момент нет точной информации о том, сколько Бельгия может РФ выплатить, но сумма будет немаленькой, как минимум десятки миллионов евро.

Информационное агентство «Informing»

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