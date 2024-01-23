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Врачи не стали скрывать три продукта, которые для сосудов опаснее белого хлеба

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Врачи не стали скрывать три продукта, которые для сосудов опаснее белого хлеба
Здоровье
Фото: freepik.com

Специалисты советуют избегать полного отказа от мучного, так как мука содержит важные элементы. При этом нужно отдать предпочтение хлебу из ржаной или грубо помолотой муки. Белый хлеб лучше в подсушенном виде. Домашний хлеб из цельного зерна, без добавок, также очень полезен. 

Сладкую выпечку стоит ограничивать, так как в ней много сахара и жира. Варенья и джемы тоже следует употреблять с умеренностью из-за высокого содержания сахара, пишет РГ. 

Натуральные йогурты без добавок могут быть полезными, но сладкие йогурты с наполнителями вредят сосудам и намного опаснее того же хлеба. Только сбалансированный подход к мучному позволяет получить пользу без избытка вредных элементов, говорят эндокринологи.

Информационное агентство «Informing»

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