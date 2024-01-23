Врачи не стали скрывать три продукта, которые для сосудов опаснее белого хлеба

Специалисты советуют избегать полного отказа от мучного, так как мука содержит важные элементы. При этом нужно отдать предпочтение хлебу из ржаной или грубо помолотой муки. Белый хлеб лучше в подсушенном виде. Домашний хлеб из цельного зерна, без добавок, также очень полезен.

Сладкую выпечку стоит ограничивать, так как в ней много сахара и жира. Варенья и джемы тоже следует употреблять с умеренностью из-за высокого содержания сахара, пишет РГ.

Натуральные йогурты без добавок могут быть полезными, но сладкие йогурты с наполнителями вредят сосудам и намного опаснее того же хлеба. Только сбалансированный подход к мучному позволяет получить пользу без избытка вредных элементов, говорят эндокринологи.