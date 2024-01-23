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Ученые не стали скрывать, что безникотиновые вэйпы разрушительно воздействуют на лёгкие

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Ученые не стали скрывать, что безникотиновые вэйпы разрушительно воздействуют на лёгкие
Здоровье
Фото: @master1305/ freepik.com

Ученые из Кембриджа, которые являются работниками Университета Англии Раскин, провели очередное исследование в лабораторных условиях. Они доказали вредное воздействие безникотиновых электронных сигарет на эндотелиальный барьер легких, окислительный стресс, профиль воспаления. 

Разрушают микроциркуляцию в легких

Для исследования эксперты использовали 3 вида жидкостей для сигарет с различным содержанием никотина. Растворы воздействовали на эндотелиальные клетки органа. При этом ученые проводили ряд измерений, а также определяли воздействие раствора на уровни внутриклеточного кальция, оксида азота, цитокинов, клеточную адгезию. Оказалось, что даже безникотиновые жидкости полностью разрушают микроциркуляцию в легких, уничтожая их клетки.

Информационное агентство «Informing»

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