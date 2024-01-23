Ученые не стали скрывать, что безникотиновые вэйпы разрушительно воздействуют на лёгкие

Ученые из Кембриджа, которые являются работниками Университета Англии Раскин, провели очередное исследование в лабораторных условиях. Они доказали вредное воздействие безникотиновых электронных сигарет на эндотелиальный барьер легких, окислительный стресс, профиль воспаления.

Разрушают микроциркуляцию в легких

Для исследования эксперты использовали 3 вида жидкостей для сигарет с различным содержанием никотина. Растворы воздействовали на эндотелиальные клетки органа. При этом ученые проводили ряд измерений, а также определяли воздействие раствора на уровни внутриклеточного кальция, оксида азота, цитокинов, клеточную адгезию. Оказалось, что даже безникотиновые жидкости полностью разрушают микроциркуляцию в легких, уничтожая их клетки.