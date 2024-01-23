Доктор Комаровский: гидрогенизированный коллаген не влияет на состояние кожи и не омолаживает ее

Гидрогенизированный коллаген не влияет на состояние кожи и не омолаживает ее, уверен доктор Евгений Комаровский.

Он рассказал на своем канале в YouTube о том, кто может принимать коллаген, и на что он может повлиять, пишет «ВК.ру».

Коллаген действительно крайне необходим организму, потому что он — основа соединительной ткани. При этом принимать его в виде пищевых добавок или пытаться есть больше продуктов, которые его содержат, чтобы омолодиться, бесполезно.

Важно соблюдать ряд правил

Коллаген, попадая в организм, распадается на аминокислоты. Но не все они пойдут на регенерацию кожи. Поэтому для того, чтобы кожа была в хорошем состоянии необходимо соблюдать ряд правил. Важно, чтобы было хорошее кровоснабжение, а также было достаточно фермента пролилгидроксилаза, для выработки которого требуется аскорбиновая кислота.

Кожа будет быстро стареть

Если же человек мало двигается, недостаточно получает витамина Д, плохо спит и долго пребывает под солнечными лучами, то организм не сможет синтезировать достаточно коллагена и кожа будет быстро стареть.

Коллаген эксперт рекомендует употреблять всем, у кого может быть дефицит аминокислот. Это вегетарианцы и веганы, пожилые люди, те, кто страдает хроническими заболеваниями пищеварения.