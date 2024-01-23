Невролог не стала скрывать чудо-способ легче перенести магнитную бурю

Врач-невролог Кира Шульц предлагает несколько правил для того, чтобы не ощутить магнитные бури и их последствия. Пациентам с гипертонией она рекомендует регулярно контролировать артериальное давление, а также принимать соответствующие медикаменты и тщательно следить за своим пульсом.

Дополнительно, как говорит эксперт, полезно употреблять много воды. Также временно нужно ограничить непосильную физическую активность.

К тому же, рекомендуется находиться на свежем воздухе, увлажнять, проветривать помещение. Отказаться от крепкого чая, кофе, какао в пользу травяных чаев, компотов, воды. Важно включать в рацион как можно больше овощей, ягод, фруктов.