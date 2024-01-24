Нутрициолог не стала скрывать самый полезный фрукт, необходимый в сезон гриппа и простуды

Помело – это экзотический фрукт, который привлекает внимание своим ароматом, вкусом и пищевой ценностью. Он содержит витамин C, который необходим для поддержания иммунной системы, синтеза коллагена и других важных функций в организме. Витамин C также способствует росту мышечной массы и обладает антиоксидантными свойствами, защищая клетки от вредных свободных радикалов.

Помело может помочь в снижении риска ожирения и предотвращении хронических заболеваний благодаря содержанию биофлавоноидов, которые действуют как антиоксиданты.

Тем не менее, людям с аллергией на цитрусовые, серьезными заболеваниями почек или печени, а также проблемами с желудком следует избегать употребления этого фрукта.

Общее употребление цитрусовых, ягод и зеленых листовых овощей, включая помело, в рационе может способствовать поддержанию здоровья и профилактике различных заболеваний.