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Нутрициолог не стала скрывать самый полезный фрукт, необходимый в сезон гриппа и простуды

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Нутрициолог не стала скрывать самый полезный фрукт, необходимый в сезон гриппа и простуды
Здоровье
Фото: @jcomp / freepik.com

Помело – это экзотический фрукт, который привлекает внимание своим ароматом, вкусом и пищевой ценностью. Он содержит витамин C, который необходим для поддержания иммунной системы, синтеза коллагена и других важных функций в организме. Витамин C также способствует росту мышечной массы и обладает антиоксидантными свойствами, защищая клетки от вредных свободных радикалов.

Помело может помочь в снижении риска ожирения и предотвращении хронических заболеваний благодаря содержанию биофлавоноидов, которые действуют как антиоксиданты. 

Тем не менее, людям с аллергией на цитрусовые, серьезными заболеваниями почек или печени, а также проблемами с желудком следует избегать употребления этого фрукта.

Общее употребление цитрусовых, ягод и зеленых листовых овощей, включая помело, в рационе может способствовать поддержанию здоровья и профилактике различных заболеваний.

Информационное агентство «Informing»

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