BOD: в Британии не стали скрывать, что размер пениса имеет значение для женского оргазма

Британские исследователи, опрашивая женщин-добровольцев, выяснили, что идеальный размер мужского полового органа для достижения оргазма составляет 20,3 см. Результаты нового проведенного опроса были представлены интернет-ресурсом Big One Dating.

Однако, они отмечают, что выдающиеся размеры (более 27 см) не обеспечивают большее удовлетворение в сексе, по сравнению с более средними размерами (примерно 10 см).

Сексолог Чарли Адамс подчеркнул, что универсального размера мужского полового органа, удовлетворяющего всех представительниц прекрасного пола, не существует. В первую очередь, важны совместимость размеров и понимание индивидуальных предпочтений.