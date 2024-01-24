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BOD: в Британии не стали скрывать, что размер пениса имеет значение для женского оргазма

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BOD: в Британии не стали скрывать, что размер пениса имеет значение для женского оргазма
В Мире
Фото: freepik.com

Британские исследователи, опрашивая женщин-добровольцев, выяснили, что идеальный размер мужского полового органа для достижения оргазма составляет 20,3 см. Результаты нового проведенного опроса были представлены интернет-ресурсом Big One Dating. 

Однако, они отмечают, что выдающиеся размеры (более 27 см) не обеспечивают большее удовлетворение в сексе, по сравнению с более средними размерами (примерно 10 см). 

Сексолог Чарли Адамс подчеркнул, что универсального размера мужского полового органа, удовлетворяющего всех представительниц прекрасного пола, не существует. В первую очередь, важны совместимость размеров и понимание индивидуальных предпочтений.

Информационное агентство «Informing»

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