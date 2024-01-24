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Доктор Мясников не стал скрывать о новом быстро распространяющемся виде омикрона — JN.1

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Доктор Мясников не стал скрывать о новом быстро распространяющемся виде омикрона — JN.1
Здоровье
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Телеведущий и врач Александр Мясников сообщил о появлении в РФ нового подвида омикрон-штамма коронавируса — JN.1. По его словам, этот вид быстро распространяется в обществе, вызывая симптомы острых респираторных заболеваний, но не приводя к тяжелому исходу.

В США этот подвид составил 62% всех ОРЗ к определенному моменту. Мясников подчеркнул, что необходимо понимать, что распространение вируса не обязательно связано с увеличением тяжести заболевания.

«Вы все спрашиваете: «Чем мы это все так массово сейчас болеем, с тяжелым влажным и продолжительным кашлем, таким большим количеством соплей?» Им, родимым, болеем — новым подвидом омикрона JN.2», — объясняет доктор.

Он также добавил, что новые вакцины могут быть эффективными против этого вида коронавируса, но окончательное решение этого вопроса потребует немного времени.

Информационное агентство «Informing»

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