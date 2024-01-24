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Как продлить жизнь и укрепить сердце, рассказал врач Алексей Берков

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Как продлить жизнь и укрепить сердце, рассказал врач Алексей Берков
Здоровье
Фото: @prostooleh / freepik.com

Как укрепить сердце и продлить жизнь в беседе с Вечерним курьером рассказал врач общей практики Алексей Берков. По его словам, в этом поможет употребление песко-средиземноморской диеты, так как ее польза была научно доказана, а чтобы ее соблюдать не нужно прилагать каких-либо усилий.

В основе песко-средиземноморской диеты лежать овощи и фрукты, которые и составляют основу рациона. Также допускается употребление орехов, бобовых, цельнозерновых злаков, рыбы, морепродуктов и нерафинированного оливкового масла холодного отжима.

Что касается йогуртов, кефира, мягкого сыра, то их стоит употреблять в ограниченном количестве.  Также допускается добавление в рацион небольшого количества белого мяса птицы.

Из напитков рекомендуется, по словам Беркова, чай, кофе без добавок и чистая вода. Если нет противопоказаний, то женщинам разрешается употреблять 100 мл в день красного сухого вина, а мужчинам - 200 мл.

Информационное агентство «Informing»

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