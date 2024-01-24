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Доктор Берг объяснил, в чем секрет долголетия китайцев

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Доктор Берг объяснил, в чем секрет долголетия китайцев
Здоровье
Фото: freepik.com

Всем известно, что китайцы считаются долгожителями и в чем их секрет рассказал доктор Берг, передает Вечерний курьер.

По словам доктора, было проведено исследование волос китайцев, которым было более ста лет, и установлено, какие элементы перешли в волосы этих людей.

По результатам исследования оказалось, что такие микроэлементы как цинк и медь были в норме. Они входят в состав фермента SOD (супер-оксид-дисмутаза) и, по мнению ученых, именно он влияет на продолжительность жизни.

Стоит помнить, что цинк и медь нужны для поддержания здоровья, но много их в организме быть не должно.

В синтезе и восстановлении ДНК участвуют более 2 тыс. ферментов, в составе которых присутствует цинк. Он помогает защищать печень от воздействия различных ядов, а также необходим для профилактики амилоидных бляшек.

По словам доктора Берга, нехватку цинка испытывают около 2 млрд людей по всей планете и чтобы поддерживать его необходимый уровень в организме, необходимо включить в рацион моллюсков, баранину, говядину, ракообразных, яйца и тыквенные семечки.

Информационное агентство «Informing»

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