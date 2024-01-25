Академик Драпкина признала, чем опасен воздух в квартирах

Загрязнение воздуха внутри помещений — серьезная угроза для здоровья, особенно в холодное время года, когда мы проводим много времени в закрытых помещениях. Источники загрязнения включают табачный дым, частицы при готовке, химические средства, плесень, шерсть и перхоть домашних животных, а также пыль на коврах и мебели.

Рекомендации для снижения рисков загрязнения воздуха внутри помещений

Для снижения рисков рекомендуется регулярная вентиляция, отказ от курения в помещении, осторожное использование косметических средств, увлажнение воздуха, использование фильтров, регулярная уборка и избегание агрессивных моющих средств. Эти меры способствуют созданию безопасного и здорового внутреннего пространства.