Хирург Умнов признал: Водка увеличивает риск рака всех органов ЖКТ и половой системы

Врач-хирург Александр Умнов высказал мнение о водке, утверждая, что она является опасным канцерогеном, способствует мутациям в тканевых клетках, которые чаще всего контактируют с алкоголем. Медик подчеркнул, что крепкий алкоголь может стимулировать рост злокачественных новообразований в органах желудочно-кишечного тракта и репродуктивной системе. Речь идет о раке желудка, поджелудочной железы, пищевода, печени, половых органов.

Нарколог-психиатр Алексей Казанцев также предупредил об опасности злоупотребления энергетическими напитками, особенно для здоровья детей, из-за содержания адреналина и таурина, которые могут негативно влиять на сердце, сосуды, вызывать разнообразные аллергические реакции.