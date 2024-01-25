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Хирург Умнов признал: Водка увеличивает риск рака всех органов ЖКТ и половой системы

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Хирург Умнов признал: Водка увеличивает риск рака всех органов ЖКТ и половой системы
Здоровье
Источник фото: @8photo

Врач-хирург Александр Умнов высказал мнение о водке, утверждая, что она является опасным канцерогеном, способствует мутациям в тканевых клетках, которые чаще всего контактируют с алкоголем. Медик подчеркнул, что крепкий алкоголь может стимулировать рост злокачественных новообразований в органах желудочно-кишечного тракта и репродуктивной системе. Речь идет о раке желудка, поджелудочной железы, пищевода, печени, половых органов. 

Нарколог-психиатр Алексей Казанцев также предупредил об опасности злоупотребления энергетическими напитками, особенно для здоровья детей, из-за содержания адреналина и таурина, которые могут негативно влиять на сердце, сосуды, вызывать разнообразные аллергические реакции.

Информационное агентство «Informing»

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