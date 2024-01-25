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Врач Алексей Берков назвал продукты, растворяющие тромбы

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Врач Алексей Берков назвал продукты, растворяющие тромбы
Здоровье
Фото: freepik.com

Чтобы снизить риски тромбоза важно правильно питаться, сообщил врач Алексей Берков.

Он отметил, что причин для формирования тромбов несколько, но чаще всего это изменение вязкости крови или повреждение сосудов, пишет «Вечерний курьер». При сочетании этих факторов риски тромбоза растут в разы.

Врач Алексей Берков рассказал о том, как возникают тромбы и, что добавить в рацион, чтобы снизить вероятность их образования. Ведь тромб может перекрыть ток крови в жизненно-важные органы. Поэтому тромбы опасны для жизни.

При таких заболеваниях как варикоз, тромбофлебит, атеросклероз, тромбоз глубоких вен нижних конечностей  необходимо не только принимать назначенные лекарства, но и следить за питанием.

Питание поможет снизить вероятность образования тромбов и предотвратит рост уже существующих.

Для того, чтобы снизить риски образования тромбов следует пить достаточно чистой воды. Также следует добавлять в рацион регулярно чеснок, свеклу и кисломолочные продукты. Помимо этого необходимо есть жирную морскую рыбу, авокадо и оливковое масло, которое можно время от времени заменять льняным.

Информационное агентство «Informing»

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