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Эксперт Бокерия не стала скрывать и назвала 3 главные причины снижения давления

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Эксперт Бокерия не стала скрывать и назвала 3 главные причины снижения давления
Здоровье
Фото: freepik.com

Кардиолог Ольга Бокерия выявила и назвала 3 причины резкого снижения давления у человека. По ее словам, оно может упасть после приема пищи, во время резкого изменения положения тела и при длительном стоянии. 

Ортостатическая гипотензия, связанная со сменой положения тела, наблюдается нередко у пожилых и молодых людей, не привыкших к сильным физическим нагрузкам. После приема пищи давление также снижается у людей с высоким давлением и нарушением вегетативной нервной системы. 

Прикосновения благотворно влияют на организм

Бокерия говорит, что употреблять нужно маленькие порции пищи, пить много воды и избегать алкоголя. Долгое стояние может вызывать нейрогенную гипотензию, чаще встречающуюся у молодежи либо детей. Кардиолог также подчеркнула, что прикосновения благотворно влияют на организм, снижая гормон стресса кортизола и стимулируя выброс в кровь окситоцина.

Информационное агентство «Informing»

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