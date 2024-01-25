Врачи не стали скрывать, как в 80 лет сохранить активность 30-летнего

Для сохранения активности и ясного ума в старости важно начать заботиться о своем здоровье еще с молодости. Врачи программы «Жить здорово!» делятся простыми советами, как это можно сделать:

Активные занятия спортом уменьшают риск деменции, поддерживая мозг. Контроль артериального давления тоже необходим для сохранения умственных способностей. Развитие мелкой моторики, например, шитье, снижает риск старческой деменции. Контроль уровня сахара в крови и тест на моторику пальцев важны для здоровья сосудов. Полноценный сон предотвращает риски деменции и ишемической болезни сердца.

Вместе эти простые шаги могут обеспечить здоровье и бодрость в старших годах.