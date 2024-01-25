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Врачи не стали скрывать, как в 80 лет сохранить активность 30-летнего

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Врачи не стали скрывать, как в 80 лет сохранить активность 30-летнего
Здоровье
Фото: @karlyukav / freepik.com

Для сохранения активности и ясного ума в старости важно начать заботиться о своем здоровье еще с молодости. Врачи программы «Жить здорово!» делятся простыми советами, как это можно сделать:

  1. Активные занятия спортом уменьшают риск деменции, поддерживая мозг.
  2. Контроль артериального давления тоже необходим для сохранения умственных способностей.
  3. Развитие мелкой моторики, например, шитье, снижает риск старческой деменции.
  4. Контроль уровня сахара в крови и тест на моторику пальцев важны для здоровья сосудов.
  5. Полноценный сон предотвращает риски деменции и ишемической болезни сердца.

Вместе эти простые шаги могут обеспечить здоровье и бодрость в старших годах.

Информационное агентство «Informing»

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