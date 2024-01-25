Врач Курбатова не стал скрывать причину вздутия из-за молочных продуктов и бобовых

Екатерина Курбатова из портала Arimed поделилась причинами вздутия живота.

Соленые продукты могут вызвать дискомфорт, задерживая жидкость и вызывая отеки. Бобовые и определенные овощи, такие как фасоль, чечевица, брокколи, могут повысить газообразование. Газированные напитки, продукты с подсластителями, молочные продукты, жирная пища и некоторые фрукты также могут вызывать вздутие.

Рацион с высоким содержанием клетчатки из цельнозерновых продуктов также может быть причиной.

Курбатова советует вести пищевой дневник для отслеживания реакции организма и адаптации рациона к индивидуальным потребностям.