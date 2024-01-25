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Врач Олег Абакумов перечислил 6 симптомов «умирающей» щитовидки

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Врач Олег Абакумов перечислил 6 симптомов «умирающей» щитовидки
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Щитовидная железа - орган небольшой по размеру, но чрезвычайно важный, так как он отвечает за правильное функционирование всего организма, пишет Вечерний курьер. Вырабатываемые железой гормоны участвуют в регулировании обмена веществ. Работа щитовидной железы может быть нарушена, на что указывают некоторые симптомы. 

Врач Олег Абакумов перечислил признаки, указывающие на болезни щитовидки. Доктор советует не затягивать с обращением к эндокринологу, если появились хотя бы три симптома из шести.

  1. Залысины в области роста волос и отсутствие 1/3 брови.

  2. Медленная речь и снижение концентрации.

  3. Необоснованный быстрый набор веса.

  4. Запоры.

  5. Утренняя скованность и боль в мышцах.

  6. Холодные руки и ноги, отечность.

При таких симптомах следует обследоваться: сдать анализы Т3, Т4 и ТТГ, а также пройти УЗД щитовидной железы.

Информационное агентство «Informing»

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