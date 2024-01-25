Врач Олег Абакумов перечислил 6 симптомов «умирающей» щитовидки

Щитовидная железа - орган небольшой по размеру, но чрезвычайно важный, так как он отвечает за правильное функционирование всего организма, пишет Вечерний курьер. Вырабатываемые железой гормоны участвуют в регулировании обмена веществ. Работа щитовидной железы может быть нарушена, на что указывают некоторые симптомы.

Врач Олег Абакумов перечислил признаки, указывающие на болезни щитовидки. Доктор советует не затягивать с обращением к эндокринологу, если появились хотя бы три симптома из шести.

Залысины в области роста волос и отсутствие 1/3 брови. Медленная речь и снижение концентрации. Необоснованный быстрый набор веса. Запоры. Утренняя скованность и боль в мышцах. Холодные руки и ноги, отечность.

При таких симптомах следует обследоваться: сдать анализы Т3, Т4 и ТТГ, а также пройти УЗД щитовидной железы.