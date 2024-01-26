Министерство иностранных дел Сербии отклонило претензии украинского МИД, связанные с участием сербско-российского актера Милоша Биковича в телесериале «Белый лотос». Об этом сегодня информирует Красная Весна.

Ведомство подчеркнуло, что украинские претензии не имеют под собой никаких оснований

В заявлении от 25 января 2025 года ведомство подчеркнуло, что украинские претензии не имеют под собой никаких оснований, а МИД гордится конституционным правом на свободу творчества. В заявлении также была выражена гордость за Биковича, отмечая его талант и вклад в многочисленные международные проекты.

Нужно напомнить, что украинское Министерство иностранных дел выразило свое негодование и протест из-за участия Милоша в американской многосерийной картине «Белый лотос».