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Эксперты не стали скрывать, какая посуда самая безопасная для здоровья

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Эксперты не стали скрывать, какая посуда самая безопасная для здоровья
Здоровье
Фото: @fabrikasimf / freepik.com

Выбор подходящего материала для посуды — главная задача современных хозяек. Среди множества вариантов, таких как стекло, нержавеющая сталь, чугун, медь, два основных — керамика и антипригарное покрытие из ПТФЭ (тефлон). 

Тефлон славится своей гладкостью, но вызывает беспокойство ученых из-за опасных химических веществ. Керамическая посуда, изготовленная из песка, предлагает гладкое антипригарное покрытие, но тоже может иметь в своем составе вредные примеси. Без покрытий стеклянная и нержавеющая сталь считаются более полезными для здоровья. 

При выборе посуды рекомендуется учитывать инновации и методы производства, чтобы сделать информированный выбор в интересах здоровья.

Информационное агентство «Informing»

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