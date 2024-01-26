Эксперты не стали скрывать, какая посуда самая безопасная для здоровья

Выбор подходящего материала для посуды — главная задача современных хозяек. Среди множества вариантов, таких как стекло, нержавеющая сталь, чугун, медь, два основных — керамика и антипригарное покрытие из ПТФЭ (тефлон).

Тефлон славится своей гладкостью, но вызывает беспокойство ученых из-за опасных химических веществ. Керамическая посуда, изготовленная из песка, предлагает гладкое антипригарное покрытие, но тоже может иметь в своем составе вредные примеси. Без покрытий стеклянная и нержавеющая сталь считаются более полезными для здоровья.

При выборе посуды рекомендуется учитывать инновации и методы производства, чтобы сделать информированный выбор в интересах здоровья.