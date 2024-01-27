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Эндокринолог Жито не стал скрывать главные причины онемения пальцев

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Эндокринолог Жито не стал скрывать главные причины онемения пальцев
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

К онемению в пальцах могут приводить разные причины, подчеркнул эндокринолог Алексей Житов. 

Одной из потенциальных является анемия, связанная с недостатком гемоглобина или эритроцитов в крови, что может ухудшить поступление кислорода и вызвать ощущение онемения. Патологии сосудов и сердца, включая атеросклероз верхних конечностей, также могут вызвать подобные симптомы. А еще причина кроется в эндокринных нарушениях, вроде гипотиреоза или диабета. Нехватка минералов и витаминов, авитаминоз, может быть еще одной ключевой причиной. 

При подобных симптомах рекомендуется обратиться к врачу для получения квалифицированной консультации и назначения лечения. Житов также подчеркнул важность не игнорировать симптомы и обращаться за медпомощью, особенно если онемение не связано с травмой.

Информационное агентство «Informing»

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